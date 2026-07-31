XETRA-Handel: Börsianer lassen TecDAX am Nachmittag steigen

Am Freitag tendiert der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,51 Prozent stärker bei 3 848,84 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 526,444 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,112 Prozent leichter bei 3 824,97 Punkten, nach 3 829,25 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 822,82 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 888,91 Zählern.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 1,43 Prozent. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3 853,08 Punkten auf. Der TecDAX wies am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, einen Stand von 3 697,16 Punkten auf. Der TecDAX lag am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, bei 3 851,47 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 6,20 Prozent aufwärts. Bei 4 284,41 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell AIXTRON SE (+ 8,88 Prozent auf 37,51 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,34 Prozent auf 77,00 EUR), Infineon (+ 4,98 Prozent auf 62,43 EUR), Siltronic (+ 4,94 Prozent auf 77,60 EUR) und JENOPTIK (+ 4,17 Prozent auf 37,96 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen HENSOLDT (-4,83 Prozent auf 79,92 EUR), Kontron (-4,74 Prozent auf 22,50 EUR), CANCOM SE (-3,03 Prozent auf 24,00 EUR), United Internet (-2,58 Prozent auf 23,42 EUR) und Deutsche Telekom (-2,36 Prozent auf 26,46 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 4 126 575 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 187,027 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,05 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at