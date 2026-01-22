AIXTRON Aktie

AIXTRON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

TecDAX-Kursentwicklung 22.01.2026 15:59:13

XETRA-Handel: Börsianer lassen TecDAX steigen

XETRA-Handel: Börsianer lassen TecDAX steigen

Heutiger Marktbericht zum TecDAX.

Am Donnerstag bewegt sich der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA 2,15 Prozent fester bei 3 719,87 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 553,903 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,887 Prozent auf 3 673,80 Punkte an der Kurstafel, nach 3 641,50 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Donnerstag bei 3 721,80 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 672,55 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 0,194 Prozent. Vor einem Monat, am 22.12.2025, wurde der TecDAX mit 3 592,98 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 22.10.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 750,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.01.2025, stand der TecDAX noch bei 3 663,55 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2,64 Prozent aufwärts. 3 858,70 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 592,26 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell SMA Solar (+ 10,20 Prozent auf 37,60 EUR), United Internet (+ 6,94 Prozent auf 28,04 EUR), IONOS (+ 6,28 Prozent auf 28,75 EUR), CANCOM SE (+ 6,26 Prozent auf 28,85 EUR) und Nagarro SE (+ 6,15 Prozent auf 69,05 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil Carl Zeiss Meditec (-16,93 Prozent auf 29,24 EUR), HENSOLDT (-2,81 Prozent auf 84,60 EUR), AIXTRON SE (-1,32 Prozent auf 20,89 EUR), Drägerwerk (-0,69 Prozent auf 85,80 EUR) und SAP SE (-0,63 Prozent auf 189,84 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 3 740 954 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 220,886 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

TecDAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,33 erwartet. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,47 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu AIXTRON SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Telekom AG

mehr Analysen
21.01.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
13.01.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
05.01.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
11.12.25 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
