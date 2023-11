XETRA-Handel: Das macht der DAX aktuell

Am Freitag legt der DAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,43 Prozent auf 15 208,52 Punkte zu. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 1,523 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der DAX 0,398 Prozent höher bei 15 203,80 Punkten, nach 15 143,60 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Freitag bei 15 269,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15 149,72 Punkten erreichte.

DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 2,96 Prozent. Der DAX lag noch vor einem Monat, am 03.10.2023, bei 15 085,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2023, wies der DAX einen Wert von 15 893,38 Punkten auf. Der DAX wies vor einem Jahr, am 03.11.2022, einen Stand von 13 130,19 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2023 ein Plus von 8,10 Prozent zu Buche. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 16 528,97 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 976,44 Punkte.

Heutige Tops und Flops im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 11,11 Prozent auf 9,76 EUR), Zalando (+ 7,86 Prozent auf 22,50 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 6,86 Prozent auf 24,30 EUR), Sartorius vz (+ 5,19 Prozent auf 261,40 EUR) und Porsche (+ 4,43 Prozent auf 90,52 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Hannover Rück (-4,02 Prozent auf 202,70 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,93 Prozent auf 371,70 EUR), Allianz (-1,72 Prozent auf 219,75 EUR), Rheinmetall (-1,66 Prozent auf 267,00 EUR) und Fresenius SE (-1,44 Prozent auf 25,35 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Siemens Energy-Aktie aufweisen. 9 574 865 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 149,511 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Unter den DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,93 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

