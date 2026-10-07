BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|DAX-Marktbericht
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07.10.2026 12:26:48
XETRA-Handel Das macht der DAX am Mittwochmittag
Am Mittwoch tendiert der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 1,19 Prozent schwächer bei 25 145,45 Punkten. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,096 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,662 Prozent auf 25 280,67 Punkte an der Kurstafel, nach 25 449,19 Punkten am Vortag.
Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25 347,09 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 112,76 Punkten lag.
So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht sank der DAX bereits um 0,420 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, erreichte der DAX einen Stand von 26 006,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, stand der DAX bei 25 465,25 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, lag der DAX noch bei 24 385,78 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,47 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern erreicht.
DAX-Gewinner und -Verlierer
Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Zalando (+ 1,70 Prozent auf 22,78 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,39 Prozent auf 69,84 EUR), Scout24 (+ 1,18 Prozent auf 68,35 EUR), Beiersdorf (+ 1,05 Prozent auf 77,24 EUR) und Henkel vz (+ 0,87 Prozent auf 73,96 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Infineon (-5,43 Prozent auf 61,17 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,21 Prozent auf 39,40 EUR), Deutsche Bank (-2,99 Prozent auf 30,47 EUR), MTU Aero Engines (-2,30 Prozent auf 357,30 EUR) und BMW (-2,12 Prozent auf 53,48 EUR).
DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im DAX ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 744 289 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 213,573 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder
2026 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Mit 7,64 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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|adidas
|146,70
|1,91%
|Beiersdorf AG
|77,18
|1,45%
|BMW AG
|53,46
|-1,87%
|Deutsche Bank AG
|29,89
|-4,31%
|Henkel KGaA Vz.
|73,76
|0,79%
|Infineon AG
|61,01
|-4,73%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|39,67
|-1,84%
|MTU Aero Engines AG
|353,70
|-2,96%
|SAP SE
|186,52
|-0,33%
|Scout24
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