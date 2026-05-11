XETRA-Handel Das macht der DAX am Montagnachmittag

Am ersten Tag der Woche halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Um 15:41 Uhr fällt der DAX im XETRA-Handel um 0,12 Prozent auf 24 308,58 Punkte zurück. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,022 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,022 Prozent auf 24 333,31 Punkte an der Kurstafel, nach 24 338,63 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 202,33 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24 361,58 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, bei 23 803,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.02.2026, wurde der DAX auf 24 856,15 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, bei 23 499,32 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0,940 Prozent abwärts. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit BASF (+ 4,10 Prozent auf 53,77 EUR), Brenntag SE (+ 2,30 Prozent auf 62,30 EUR), EON SE (+ 2,09 Prozent auf 18,29 EUR), Deutsche Börse (+ 1,24 Prozent auf 245,70 EUR) und Commerzbank (+ 1,16 Prozent auf 35,88 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil GEA (-4,39 Prozent auf 56,65 EUR), Rheinmetall (-3,86 Prozent auf 1 171,40 EUR), MTU Aero Engines (-3,18 Prozent auf 295,30 EUR), adidas (-2,66 Prozent auf 142,95 EUR) und Hannover Rück (-2,53 Prozent auf 238,40 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX weist die Siemens Energy-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 778 673 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX nimmt die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 201,962 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,28 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at