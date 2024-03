XETRA-Handel: Das macht der LUS-DAX am Montagnachmittag

Um 15:57 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,19 Prozent stärker bei 18 258,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 18 176,50 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 288,50 Zählern.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, den Stand von 17 404,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 16 706,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, den Wert von 15 032,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 9,04 Prozent. Bei 18 633,00 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell adidas (+ 1,77 Prozent auf 203,80 EUR), Zalando (+ 1,74 Prozent auf 25,09 EUR), Rheinmetall (+ 1,52 Prozent auf 508,00 EUR), BMW (+ 1,50 Prozent auf 105,68 EUR) und Henkel vz (+ 1,42 Prozent auf 73,10 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Sartorius vz (-3,01 Prozent auf 370,20 EUR), Porsche (-1,80 Prozent auf 91,84 EUR), Porsche Automobil vz (-1,18 Prozent auf 48,42 EUR), Merck (-0,93 Prozent auf 160,30 EUR) und Infineon (-0,90 Prozent auf 30,94 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2 696 983 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 210,427 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,11 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,78 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

