XETRA-Handel: Das macht der MDAX am Nachmittag

Der MDAX gewinnt am Nachmittag an Wert.

Um 15:41 Uhr klettert der MDAX im XETRA-Handel um 1,80 Prozent auf 25 685,24 Punkte. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 231,743 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,525 Prozent höher bei 25 362,93 Punkten in den Handel, nach 25 230,59 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 25 793,74 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 362,93 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, verzeichnete der MDAX einen Stand von 27 060,64 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 10.07.2023, den Stand von 27 036,30 Punkten. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 10.10.2022, bei 22 476,26 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 0,823 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 29 815,39 Punkten. Bei 24 944,86 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Delivery Hero (+ 5,45 Prozent auf 28,26 EUR), KION GROUP (+ 4,79 Prozent auf 34,15 EUR), LANXESS (+ 4,30 Prozent auf 22,56 EUR), Befesa (+ 3,86 Prozent auf 29,04 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,61 Prozent auf 112,05 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil HENSOLDT (-1,52 Prozent auf 27,24 EUR), AIXTRON SE (-0,40 Prozent auf 32,11 EUR), Gerresheimer (-0,40 Prozent auf 100,40 EUR), Vitesco Technologies (-0,27 Prozent auf 90,90 EUR) und Dürr (-0,08 Prozent auf 24,08 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 075 252 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 15,778 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

Im MDAX verzeichnet die Lufthansa-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die TAG Immobilien-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,48 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

