XETRA-Handel: Das macht der SDAX am Nachmittag

Um 15:40 Uhr klettert der SDAX im XETRA-Handel um 0,38 Prozent auf 19 030,18 Punkte. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 93,407 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,491 Prozent höher bei 19 052,10 Punkten in den Handel, nach 18 958,94 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 19 225,83 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19 028,17 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 17 911,06 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 02.03.2026, den Stand von 17 865,52 Punkten. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 02.06.2025, bei 16 648,77 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,65 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,82 Prozent auf 94,00 EUR), Siltronic (+ 5,86 Prozent auf 103,90 EUR), Alzchem Group (+ 5,08 Prozent auf 196,60 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4,81 Prozent auf 183,00 EUR) und PVA TePla (+ 4,07 Prozent auf 42,40 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil FRIEDRICH VORWERK (-6,59 Prozent auf 60,95 EUR), adesso SE (-5,10 Prozent auf 61,40 EUR), Hypoport SE (-4,14 Prozent auf 82,30 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-3,80 Prozent auf 3,84 EUR) und EVOTEC SE (-3,68 Prozent auf 5,11 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Im SDAX weist die TeamViewer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 791 673 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,007 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,53 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at