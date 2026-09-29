SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|XETRA-Handel im Fokus
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29.09.2026 15:58:49
XETRA-Handel: DAX am Dienstagnachmittag im Aufwind
Am Dienstag bewegt sich der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,52 Prozent fester bei 25 505,48 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,112 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,000 Prozent auf 25 374,34 Punkte an der Kurstafel, nach 25 374,42 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 617,31 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 338,03 Zählern.
So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, stand der DAX bei 26 569,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, erreichte der DAX einen Stand von 24 626,89 Punkten. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, bei 23 745,06 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,94 Prozent. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 863,81 Punkten.
Heutige Tops und Flops im DAX
Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Infineon (+ 4,56 Prozent auf 59,15 EUR), Siemens Energy (+ 3,45 Prozent auf 145,74 EUR), Vonovia SE (+ 2,52 Prozent auf 17,49 EUR), Siemens (+ 2,42 Prozent auf 285,20 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,85 Prozent auf 374,90 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Bayer (-3,27 Prozent auf 49,14 EUR), Fresenius SE (-1,79 Prozent auf 45,64 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,75 Prozent auf 39,77 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,69 Prozent auf 40,73 EUR) und Daimler Truck (-1,33 Prozent auf 42,44 EUR).
DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 498 695 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 214,589 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,22 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. In puncto Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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