XETRA-Handel: DAX am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,63 Prozent höher bei 24 460,37 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,986 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,257 Prozent höher bei 24 370,50 Punkten, nach 24 307,92 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Dienstag bei 24 358,75 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 690,81 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 24 702,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.02.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25 043,57 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 19.05.2025, einen Stand von 23 934,98 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,322 Prozent. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit SAP SE (+ 6,37 Prozent auf 157,28 EUR), Rheinmetall (+ 4,22 Prozent auf 1 221,40 EUR), QIAGEN (+ 2,50 Prozent auf 29,32 EUR), Commerzbank (+ 2,20 Prozent auf 36,73 EUR) und Hannover Rück (+ 1,82 Prozent auf 246,40 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Continental (-2,58 Prozent auf 66,34 EUR), Infineon (-1,91 Prozent auf 65,06 EUR), Heidelberg Materials (-1,87 Prozent auf 167,75 EUR), Siemens Energy (-1,70 Prozent auf 167,02 EUR) und Daimler Truck (-1,63 Prozent auf 39,28 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Im DAX weist die SAP SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 245 613 Aktien gehandelt. Mit 197,884 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

2026 weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Mit 6,77 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at