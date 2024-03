XETRA-Handel: DAX am Donnerstagmittag im Aufwind

Der DAX macht am Donnerstag Gewinne.

Um 12:10 Uhr legt der DAX im XETRA-Handel um 0,36 Prozent auf 18 079,25 Punkte zu. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,814 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,026 Prozent auf 18 019,86 Punkte an der Kurstafel, nach 18 015,13 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18 177,90 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 019,86 Punkten lag.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,797 Prozent nach oben. Der DAX notierte noch vor einem Monat, am 21.02.2024, bei 17 118,12 Punkten. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 21.12.2023, bei 16 687,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.03.2023, lag der DAX noch bei 15 195,34 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,81 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 18 177,90 Punkten. 16 345,02 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 3,72 Prozent auf 26,24 EUR), Siemens Energy (+ 3,23 Prozent auf 15,34 EUR), Bayer (+ 3,10 Prozent auf 26,52 EUR), Zalando (+ 2,96 Prozent auf 24,03 EUR) und Heidelberg Materials (+ 2,94 Prozent auf 96,54 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil MTU Aero Engines (-1,88 Prozent auf 224,60 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,52 Prozent auf 441,20 EUR), Fresenius SE (-1,32 Prozent auf 24,58 EUR), Henkel vz (-1,12 Prozent auf 70,66 EUR) und Hannover Rück (-1,02 Prozent auf 251,10 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 870 810 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 202,210 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 3,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 7,69 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

