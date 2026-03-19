XETRA-Handel DAX am Donnerstagnachmittag in der Verlustzone

Um 15:41 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 2,50 Prozent schwächer bei 22 914,28 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,026 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 1,45 Prozent auf 23 160,58 Punkte an der Kurstafel, nach 23 502,25 Punkten am Vortag.

Bei 23 180,14 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 22 759,42 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 2,41 Prozent abwärts. Der DAX stand noch vor einem Monat, am 19.02.2026, bei 25 043,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.12.2025, wurde der DAX mit 24 288,40 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 19.03.2025, erreichte der DAX einen Wert von 23 288,06 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 6,62 Prozent nach unten. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Bei 22 759,42 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit RWE (+ 0,00 Prozent auf 57,96 EUR), Deutsche Börse (-0,36 Prozent auf 248,00 EUR), Deutsche Telekom (-0,37 Prozent auf 32,42 EUR), Brenntag SE (-0,45 Prozent auf 48,63 EUR) und Hannover Rück (-0,60 Prozent auf 265,80 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Vonovia SE (-9,88 Prozent auf 22,16 EUR), Infineon (-5,58 Prozent auf 37,74 EUR), Continental (-5,47 Prozent auf 58,42 EUR), MTU Aero Engines (-5,23 Prozent auf 317,00 EUR) und Commerzbank (-4,96 Prozent auf 31,25 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Aktuell weist die Vonovia SE-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 16 091 316 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 188,490 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,18 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at