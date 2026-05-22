XETRA-Handel: DAX am Freitagmittag im Aufwind

Am Freitag legt der DAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,78 Prozent auf 24 799,59 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,050 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 24 768,49 Zählern und damit 0,657 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (24 606,77 Punkte).

Im Tageshoch notierte der DAX bei 24 822,27 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 24 676,27 Punkten.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 4,06 Prozent nach oben. Der DAX lag noch vor einem Monat, am 22.04.2026, bei 24 194,90 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, stand der DAX bei 25 260,69 Punkten. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, bei 23 999,17 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 1,06 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 25 507,79 Punkte. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Infineon (+ 4,85 Prozent auf 71,30 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 3,78 Prozent auf 49,72 EUR), Zalando (+ 2,95 Prozent auf 21,26 EUR), Symrise (+ 2,68 Prozent auf 79,70 EUR) und adidas (+ 2,47 Prozent auf 153,70 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-4,67 Prozent auf 36,96 EUR), Vonovia SE (-4,53 Prozent auf 21,28 EUR), Scout24 (-2,21 Prozent auf 68,65 EUR), Fresenius SE (-2,10 Prozent auf 39,07 EUR) und Brenntag SE (-1,07 Prozent auf 57,30 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 590 694 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 201,314 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,66 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at