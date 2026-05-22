XETRA-Handel: DAX am Freitagnachmittag in Grün

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,22 Prozent höher bei 24 906,44 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,050 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,657 Prozent höher bei 24 768,49 Punkten, nach 24 606,77 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 676,27 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 24 943,75 Einheiten.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 4,50 Prozent nach oben. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 22.04.2026, den Stand von 24 194,90 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, wurde der DAX mit 25 260,69 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 23 999,17 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 1,50 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Infineon (+ 5,68 Prozent auf 71,86 EUR), adidas (+ 4,40 Prozent auf 156,60 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 4,15 Prozent auf 49,90 EUR), Symrise (+ 3,35 Prozent auf 80,22 EUR) und MTU Aero Engines (+ 2,58 Prozent auf 294,60 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Vonovia SE (-4,93 Prozent auf 21,19 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,20 Prozent auf 37,53 EUR), Fresenius SE (-1,85 Prozent auf 39,17 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,67 Prozent auf 471,10 EUR) und Siemens Energy (-0,58 Prozent auf 172,62 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Im DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3 220 849 Aktien gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 201,314 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,66 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at