SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|DAX im Fokus
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07.04.2026 15:58:50
XETRA-Handel DAX am Nachmittag im Minus
Um 15:41 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,59 Prozent schwächer bei 23 032,02 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,970 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,059 Prozent auf 23 181,65 Punkte an der Kurstafel, nach 23 168,08 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des DAX lag heute bei 23 397,89 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23 021,60 Punkten erreichte.
So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, einen Stand von 23 591,03 Punkten auf. Der DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 07.01.2026, bei 25 122,26 Punkten. Der DAX lag noch vor einem Jahr, am 07.04.2025, bei 19 789,62 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 6,14 Prozent zurück. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
DAX-Tops und -Flops
Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell BASF (+ 2,14 Prozent auf 52,03 EUR), Brenntag SE (+ 1,09 Prozent auf 57,44 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,88 Prozent auf 39,01 EUR), Hannover Rück (+ 0,74 Prozent auf 271,80 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,67 Prozent auf 257,30 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Heidelberg Materials (-3,18 Prozent auf 171,90 EUR), adidas (-2,48 Prozent auf 131,55 EUR), Rheinmetall (-2,40 Prozent auf 1 532,80 EUR), SAP SE (-1,87 Prozent auf 146,12 EUR) und Merck (-1,55 Prozent auf 108,10 EUR).
Die teuersten DAX-Unternehmen
Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 594 758 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 173,849 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick
Im DAX hat die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,91 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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