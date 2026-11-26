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26.11.2026 15:58:46
XETRA-Handel: DAX am Nachmittag in Grün
Um 15:42 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 2,17 Prozent höher bei 25 239,14 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,075 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der DAX 1,83 Prozent höher bei 25 153,11 Punkten, nach 24 702,13 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25 114,25 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 256,47 Punkten verzeichnete.
DAX-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht kletterte der DAX bereits um 1,33 Prozent. Vor einem Monat, am 26.10.2026, lag der DAX-Kurs bei 25 410,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2026, wies der DAX 26 285,96 Punkte auf. Der DAX lag vor einem Jahr, am 26.11.2025, bei 23 726,22 Punkten.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,85 Prozent zu. Bei 27 001,67 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern registriert.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 4,89 Prozent auf 771,80 EUR), Bayer (+ 4,70 Prozent auf 53,06 EUR), Infineon (+ 4,62 Prozent auf 42,79 EUR), Siemens Energy (+ 4,61 Prozent auf 117,64 EUR) und HOCHTIEF (+ 3,69 Prozent auf 337,60 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Commerzbank (-2,31 Prozent auf 33,38 EUR), QIAGEN (+ 0,06 Prozent auf 45,10 EUR), Henkel vz (+ 0,52 Prozent auf 88,28 EUR), Hannover Rück (+ 0,68 Prozent auf 297,20 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,68 Prozent auf 589,00 EUR) unter Druck.
Die teuersten DAX-Unternehmen
Im DAX weist die Commerzbank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 444 499 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 214,599 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder
Im DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,74 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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|Henkel KGaA Vz.
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|HOCHTIEF AG
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|Infineon AG
|42,57
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|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|38,72
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|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|588,20
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|QIAGEN N.V.
|44,99
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|Rheinmetall AG
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|3,65%
|SAP SE
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|Siemens Energy AG
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|Volkswagen (VW) AG Vz.
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