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DAX aktuell 26.08.2026 15:58:41

XETRA-Handel: DAX am Nachmittag mit Zuschlägen

XETRA-Handel: DAX am Nachmittag mit Zuschlägen

So bewegt sich der DAX am Mittwoch.

Am Mittwoch tendiert der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,61 Prozent fester bei 26 426,24 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,173 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,041 Prozent auf 26 255,41 Punkte an der Kurstafel, nach 26 266,14 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 26 196,92 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 430,43 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 1,28 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 25 099,00 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, erreichte der DAX einen Wert von 25 184,89 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 26.08.2025, den Stand von 24 152,87 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,69 Prozent zu. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 26 573,50 Punkte. 21 863,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Heidelberg Materials (+ 4,87 Prozent auf 170,10 EUR), Deutsche Bank (+ 4,82 Prozent auf 34,80 EUR), MTU Aero Engines (+ 3,08 Prozent auf 367,80 EUR), Rheinmetall (+ 2,58 Prozent auf 1 147,00 EUR) und Commerzbank (+ 2,56 Prozent auf 40,83 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen SAP SE (-2,15 Prozent auf 181,48 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,23 Prozent auf 72,40 EUR), Zalando (-0,90 Prozent auf 23,23 EUR), RWE (-0,83 Prozent auf 57,66 EUR) und Vonovia SE (-0,75 Prozent auf 19,73 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 330 981 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 216,066 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,13 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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