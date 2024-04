XETRA-Handel: DAX-Anleger greifen am Nachmittag zu

Um 15:41 Uhr springt der DAX im XETRA-Handel um 0,32 Prozent auf 18 011,41 Punkte an. Die DAX-Mitglieder sind damit 1,829 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,064 Prozent höher bei 17 965,95 Punkten, nach 17 954,48 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 162,56 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 17 911,05 Punkten.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der DAX bereits um 0,837 Prozent zurück. Der DAX wies vor einem Monat, am 12.03.2024, einen Wert von 17 965,11 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.01.2024, wies der DAX einen Stand von 16 704,56 Punkten auf. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 12.04.2023, den Wert von 15 703,60 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 7,41 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 567,16 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell RWE (+ 3,80 Prozent auf 32,53 EUR), EON SE (+ 2,11 Prozent auf 12,56 EUR), Deutsche Bank (+ 1,97 Prozent auf 14,87 EUR), Rheinmetall (+ 1,91 Prozent auf 543,00 EUR) und Merck (+ 1,84 Prozent auf 154,65 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Infineon (-2,27 Prozent auf 32,06 EUR), adidas (-1,60 Prozent auf 196,60 EUR), Sartorius vz (-1,51 Prozent auf 340,30 EUR), Porsche (-1,28 Prozent auf 94,02 EUR) und Daimler Truck (-1,14 Prozent auf 45,21 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 8 723 135 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 199,946 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat mit 3,21 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

