XETRA-Handel DAX beendet den Freitagshandel in der Verlustzone

Am Freitag schloss der DAX den Handel nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 24 140,87 Punkten ab. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,041 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,258 Prozent fester bei 24 217,70 Punkten in den Handel, nach 24 155,45 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 24 330,62 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 23 998,07 Punkten.

DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang Verluste von 1,00 Prozent. Vor einem Monat, am 24.03.2026, lag der DAX-Kurs bei 22 636,91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, lag der DAX bei 24 900,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.04.2025, lag der DAX bei 22 064,51 Punkten.

Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 1,62 Prozent. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern verzeichnet.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit SAP SE (+ 4,68 Prozent auf 147,28 EUR), Siemens Energy (+ 2,64 Prozent auf 187,62 EUR), Infineon (+ 1,50 Prozent auf 54,15 EUR), Deutsche Börse (+ 0,57 Prozent auf 266,70 EUR) und Daimler Truck (+ 0,39 Prozent auf 44,00 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Rheinmetall (-6,24 Prozent auf 1 319,20 EUR), Bayer (-3,85 Prozent auf 38,50 EUR), EON SE (-3,82 Prozent auf 18,64 EUR), MTU Aero Engines (-3,70 Prozent auf 291,80 EUR) und Scout24 (-2,67 Prozent auf 67,55 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 873 933 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX mit 184,201 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3,20 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,74 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at