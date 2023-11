XETRA-Handel: DAX beginnt Freitagshandel mit Gewinnen

Am Freitag bewegt sich der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,34 Prozent fester bei 15 195,77 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,523 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,398 Prozent auf 15 203,80 Punkte an der Kurstafel, nach 15 143,60 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Freitag bei 15 204,16 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15 180,05 Punkten erreichte.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 2,88 Prozent. Vor einem Monat, am 03.10.2023, wurde der DAX mit 15 085,21 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2023, bewegte sich der DAX bei 15 893,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2022, stand der DAX noch bei 13 130,19 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 ging es für den Index bereits um 8,01 Prozent aufwärts. 16 528,97 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 976,44 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 5,50 Prozent auf 23,99 EUR), Siemens Healthineers (+ 3,71 Prozent auf 49,15 EUR), Siemens Energy (+ 3,71 Prozent auf 9,11 EUR), Porsche Automobil vz (+ 2,25 Prozent auf 44,62 EUR) und Porsche (+ 2,12 Prozent auf 88,52 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Fresenius SE (-1,17 Prozent auf 25,42 EUR), SAP SE (-0,85 Prozent auf 129,02 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,84 Prozent auf 379,70 EUR), Sartorius vz (-0,80 Prozent auf 246,50 EUR) und Hannover Rück (-0,43 Prozent auf 210,30 EUR) unter Druck.

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 1 018 966 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 149,511 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

DAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,56 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,97 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

