Airbus Aktie

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WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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DAX-Performance im Fokus 25.09.2026 17:58:47

XETRA-Handel: DAX bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus

XETRA-Handel: DAX bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus

Am Freitagabend wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Am Freitag tendierte der DAX via XETRA zum Handelsschluss 0,51 Prozent stärker bei 25 396,22 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,111 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,694 Prozent fester bei 25 441,79 Punkten in den Handel, nach 25 266,53 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 25 347,30 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25 529,33 Punkten.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der DAX bereits um 0,373 Prozent nach. Der DAX notierte noch vor einem Monat, am 25.08.2026, bei 26 266,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, lag der DAX bei 24 994,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, wies der DAX einen Stand von 23 534,83 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,49 Prozent nach oben. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit adidas (+ 2,99 Prozent auf 146,50 EUR), Commerzbank (+ 2,73 Prozent auf 42,19 EUR), Deutsche Bank (+ 2,68 Prozent auf 31,76 EUR), Daimler Truck (+ 1,62 Prozent auf 42,54 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,56 Prozent auf 37,79 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen BASF (-3,59 Prozent auf 50,42 EUR), Scout24 (-1,68 Prozent auf 67,35 EUR), BMW (-1,31 Prozent auf 55,72 EUR), Airbus SE (-0,95 Prozent auf 192,54 EUR) und Rheinmetall (-0,77 Prozent auf 982,40 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 6 901 488 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 215,212 Mrd. Euro.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,22 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,69 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

adidas 146,60 2,84% adidas
Airbus SE 193,24 -0,99% Airbus SE
BASF 50,47 -3,35% BASF
BMW AG 55,82 -2,10% BMW AG
Commerzbank 42,33 2,07% Commerzbank
Daimler Truck 42,52 1,21% Daimler Truck
Deutsche Bank AG 32,00 2,20% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 27,05 0,56% Deutsche Telekom AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 41,33 -0,02% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Rheinmetall AG 984,60 -0,82% Rheinmetall AG
SAP SE 185,52 1,07% SAP SE
Scout24 67,60 -1,31% Scout24
Siemens Healthineers AG 37,71 2,06% Siemens Healthineers AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 71,84 0,90% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

DAX 25 408,64 0,56%

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