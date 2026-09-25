Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|DAX-Performance im Fokus
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25.09.2026 17:58:47
XETRA-Handel: DAX bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus
Am Freitag tendierte der DAX via XETRA zum Handelsschluss 0,51 Prozent stärker bei 25 396,22 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,111 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,694 Prozent fester bei 25 441,79 Punkten in den Handel, nach 25 266,53 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der DAX bei 25 347,30 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25 529,33 Punkten.
DAX-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche gab der DAX bereits um 0,373 Prozent nach. Der DAX notierte noch vor einem Monat, am 25.08.2026, bei 26 266,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, lag der DAX bei 24 994,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, wies der DAX einen Stand von 23 534,83 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,49 Prozent nach oben. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Aufsteiger und Absteiger im DAX
Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit adidas (+ 2,99 Prozent auf 146,50 EUR), Commerzbank (+ 2,73 Prozent auf 42,19 EUR), Deutsche Bank (+ 2,68 Prozent auf 31,76 EUR), Daimler Truck (+ 1,62 Prozent auf 42,54 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,56 Prozent auf 37,79 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen BASF (-3,59 Prozent auf 50,42 EUR), Scout24 (-1,68 Prozent auf 67,35 EUR), BMW (-1,31 Prozent auf 55,72 EUR), Airbus SE (-0,95 Prozent auf 192,54 EUR) und Rheinmetall (-0,77 Prozent auf 982,40 EUR).
DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 6 901 488 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 215,212 Mrd. Euro.
DAX-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,22 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,69 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Deutsche Bank AG
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17:58
|Börse Europa: Euro STOXX 50 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
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17:58
|Freundlicher Handel: LUS-DAX schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
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17:58
|XETRA-Handel: DAX bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
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15:58
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags in Grün (finanzen.at)
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15:58
|Freitagshandel in Frankfurt: DAX bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
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15:58
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags stärker (finanzen.at)
|
12:26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 mittags fester (finanzen.at)
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12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|02.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|08.09.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|02.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|08.09.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|02.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|146,60
|2,84%
|Airbus SE
|193,24
|-0,99%
|BASF
|50,47
|-3,35%
|BMW AG
|55,82
|-2,10%
|Commerzbank
|42,33
|2,07%
|Daimler Truck
|42,52
|1,21%
|Deutsche Bank AG
|32,00
|2,20%
|Deutsche Telekom AG
|27,05
|0,56%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|41,33
|-0,02%
|Rheinmetall AG
|984,60
|-0,82%
|SAP SE
|185,52
|1,07%
|Scout24
|67,60
|-1,31%
|Siemens Healthineers AG
|37,71
|2,06%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|71,84
|0,90%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|25 408,64
|0,56%
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