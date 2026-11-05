XETRA-Handel: DAX-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu

Der DAX gewinnt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr 0,77 Prozent auf 26 642,45 Punkte. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,146 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,046 Prozent auf 26 449,79 Punkte an der Kurstafel, nach 26 437,67 Punkten am Vortag.

Bei 26 654,56 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 26 445,45 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang ein Plus von 3,25 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 25 254,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, wurde der DAX auf 26 126,30 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 049,74 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,57 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 26 654,56 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 863,81 Punkte.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Zalando (+ 3,21 Prozent auf 28,33 EUR), Deutsche Bank (+ 3,10 Prozent auf 33,57 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,09 Prozent auf 176,80 EUR), Siemens Energy (+ 2,76 Prozent auf 122,76 EUR) und MTU Aero Engines (+ 2,73 Prozent auf 353,90 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Rheinmetall (-15,90 Prozent auf 843,90 EUR), Deutsche Telekom (-2,35 Prozent auf 26,13 EUR), Siemens Healthineers (-2,01 Prozent auf 43,95 EUR), Beiersdorf (-1,35 Prozent auf 84,62 EUR) und Commerzbank (-1,23 Prozent auf 39,36 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 3 254 404 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 233,307 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,85 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,38 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at