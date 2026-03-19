XETRA-Handel DAX fällt am Donnerstagmittag zurück

Der DAX zeigt sich heute im Minus.

Am Donnerstag fällt der DAX um 12:09 Uhr via XETRA um 2,43 Prozent auf 22 930,93 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,026 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 23 160,58 Zählern und damit 1,45 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (23 502,25 Punkte).

Im Tageshoch notierte der DAX bei 23 180,14 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 22 872,68 Punkten.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 2,34 Prozent nach unten. Der DAX lag noch vor einem Monat, am 19.02.2026, bei 25 043,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.12.2025, wies der DAX einen Stand von 24 288,40 Punkten auf. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 19.03.2025, bei 23 288,06 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 6,55 Prozent zurück. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 25 507,79 Punkte. Bei 22 872,68 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Deutsche Börse (+ 1,00 Prozent auf 251,40 EUR), RWE (+ 0,38 Prozent auf 58,18 EUR), Hannover Rück (+ 0,22 Prozent auf 268,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,15 Prozent auf 537,80 EUR) und Deutsche Telekom (-0,52 Prozent auf 32,37 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Vonovia SE (-8,78 Prozent auf 22,43 EUR), Infineon (-6,96 Prozent auf 37,19 EUR), Siemens Energy (-5,98 Prozent auf 143,00 EUR), Continental (-4,89 Prozent auf 58,78 EUR) und Commerzbank (-4,50 Prozent auf 31,40 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im DAX weist die Vonovia SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 11 731 726 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 188,490 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,18 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at