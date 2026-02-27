Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|DAX-Kursverlauf
|
27.02.2026 15:58:47
XETRA-Handel DAX fällt am Nachmittag zurück
Am Freitag tendiert der DAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,38 Prozent tiefer bei 25 193,44 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,158 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,021 Prozent auf 25 294,37 Punkte an der Kurstafel, nach 25 289,02 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25 405,97 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25 193,33 Punkten.
So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang ein Plus von 0,315 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.01.2026, erreichte der DAX einen Wert von 24 894,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.11.2025, erreichte der DAX einen Wert von 23 767,96 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 27.02.2025, bei 22 550,89 Punkten.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,67 Prozent zu. 25 507,79 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 24 266,33 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im DAX
Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 3,92 Prozent auf 34,20 EUR), Scout24 (+ 2,97 Prozent auf 71,05 EUR), Deutsche Börse (+ 2,43 Prozent auf 232,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,60 Prozent auf 557,40 EUR) und RWE (+ 1,60 Prozent auf 54,74 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Infineon (-3,32 Prozent auf 45,22 EUR), Commerzbank (-2,75 Prozent auf 34,99 EUR), adidas (-2,58 Prozent auf 158,30 EUR), BASF (-2,48 Prozent auf 48,43 EUR) und SAP SE (-1,94 Prozent auf 168,88 EUR).
DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 5 873 501 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 190,462 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der DAX-Titel
Im DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,20 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens AG
|
27.02.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
27.02.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX legt zum Ende des Freitagshandels zu (finanzen.at)
|
27.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
27.02.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 legt am Freitagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
27.02.26
|XETRA-Handel DAX fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
|
27.02.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 am Freitagmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
27.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Freitagmittag (finanzen.at)
|
27.02.26
|Freundlicher Handel: Das macht der DAX aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Siemens AG
|24.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|10.07.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|158,05
|-2,59%
|BASF
|48,46
|-2,48%
|Commerzbank
|34,60
|-3,59%
|Deutsche Börse AG
|230,40
|1,90%
|Deutsche Telekom AG
|33,98
|2,91%
|Infineon AG
|45,57
|-2,39%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|553,60
|0,87%
|Porsche Automobil Holding SE
|35,93
|-0,91%
|RWE AG St.
|54,08
|0,45%
|SAP SE
|170,22
|-1,75%
|Scout24
|71,75
|3,91%
|Siemens AG
|245,95
|-1,22%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|101,00
|-0,10%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|25 284,26
|-0,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.