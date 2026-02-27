Siemens Aktie

DAX-Kursverlauf 27.02.2026 15:58:47

XETRA-Handel DAX fällt am Nachmittag zurück

Der DAX fällt aktuell.

Am Freitag tendiert der DAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,38 Prozent tiefer bei 25 193,44 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,158 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,021 Prozent auf 25 294,37 Punkte an der Kurstafel, nach 25 289,02 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25 405,97 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25 193,33 Punkten.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang ein Plus von 0,315 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.01.2026, erreichte der DAX einen Wert von 24 894,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.11.2025, erreichte der DAX einen Wert von 23 767,96 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 27.02.2025, bei 22 550,89 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,67 Prozent zu. 25 507,79 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 24 266,33 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 3,92 Prozent auf 34,20 EUR), Scout24 (+ 2,97 Prozent auf 71,05 EUR), Deutsche Börse (+ 2,43 Prozent auf 232,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,60 Prozent auf 557,40 EUR) und RWE (+ 1,60 Prozent auf 54,74 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Infineon (-3,32 Prozent auf 45,22 EUR), Commerzbank (-2,75 Prozent auf 34,99 EUR), adidas (-2,58 Prozent auf 158,30 EUR), BASF (-2,48 Prozent auf 48,43 EUR) und SAP SE (-1,94 Prozent auf 168,88 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 5 873 501 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 190,462 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,20 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images,Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens AG

Analysen zu Siemens AG

24.02.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 Siemens Buy UBS AG
13.02.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.02.26 Siemens Underweight Barclays Capital
12.02.26 Siemens Outperform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

adidas 158,05 -2,59% adidas
BASF 48,46 -2,48% BASF
Commerzbank 34,60 -3,59% Commerzbank
Deutsche Börse AG 230,40 1,90% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 33,98 2,91% Deutsche Telekom AG
Infineon AG 45,57 -2,39% Infineon AG
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 553,60 0,87% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Porsche Automobil Holding SE 35,93 -0,91% Porsche Automobil Holding SE
RWE AG St. 54,08 0,45% RWE AG St.
SAP SE 170,22 -1,75% SAP SE
Scout24 71,75 3,91% Scout24
Siemens AG 245,95 -1,22% Siemens AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 101,00 -0,10% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

DAX 25 284,26 -0,02%

