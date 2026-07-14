XETRA-Handel DAX fällt am Nachmittag zurück

Um 15:42 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,12 Prozent leichter bei 25 083,01 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,094 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,723 Prozent auf 24 932,62 Punkte an der Kurstafel, nach 25 114,25 Punkten am Vortag.

Bei 24 869,25 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25 102,60 Punkten den höchsten Stand markierte.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wies der DAX einen Wert von 24 635,30 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 14.04.2026, betrug der DAX-Kurs 24 044,22 Punkte. Vor einem Jahr, am 14.07.2025, wies der DAX einen Stand von 24 160,64 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,22 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25 900,10 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Brenntag SE (+ 2,85 Prozent auf 59,92 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,89 Prozent auf 45,13 EUR), Daimler Truck (+ 1,73 Prozent auf 42,88 EUR), EON SE (+ 1,65 Prozent auf 19,42 EUR) und BASF (+ 1,58 Prozent auf 49,62 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen SAP SE (-4,26 Prozent auf 134,72 EUR), Siemens Healthineers (-3,29 Prozent auf 34,39 EUR), Scout24 (-2,43 Prozent auf 72,25 EUR), QIAGEN (-1,84 Prozent auf 35,66 EUR) und MTU Aero Engines (-1,84 Prozent auf 347,00 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Aktuell weist die SAP SE-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 2 857 516 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 207,984 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 3,80 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,06 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at