XETRA-Handel: DAX freundlich

Das macht der DAX am Montag.

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,09 Prozent stärker bei 25 578,75 Punkten. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,103 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der DAX 0,740 Prozent höher bei 25 491,35 Punkten, nach 25 304,06 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25 580,91 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25 434,16 Punkten.

DAX seit Beginn Jahr

Der DAX lag noch vor einem Monat, am 21.08.2026, bei 26 136,56 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bei 24 985,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, den Wert von 23 639,41 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4,24 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26 618,74 Punkten. 21 863,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 3,99 Prozent auf 58,09 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 3,04 Prozent auf 57,70 EUR), Siemens (+ 2,80 Prozent auf 271,40 EUR), Symrise (+ 2,74 Prozent auf 91,46 EUR) und MTU Aero Engines (+ 2,09 Prozent auf 347,00 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Vonovia SE (-1,53 Prozent auf 17,43 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,36 Prozent auf 75,48 EUR), Fresenius SE (-0,56 Prozent auf 45,67 EUR), adidas (-0,46 Prozent auf 141,60 EUR) und Rheinmetall (-0,42 Prozent auf 1 007,60 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX sticht die Vonovia SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 545 396 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 211,357 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at