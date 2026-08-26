XETRA-Handel DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Der DAX gibt am Mittwochmorgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,06 Prozent tiefer bei 26 249,62 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,173 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,041 Prozent tiefer bei 26 255,41 Punkten in den Handel, nach 26 266,14 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 26 239,96 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 26 275,44 Punkten.

DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 0,607 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, betrug der DAX-Kurs 25 099,00 Punkte. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, stand der DAX noch bei 25 184,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, wies der DAX einen Wert von 24 152,87 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,97 Prozent aufwärts. Bei 26 573,50 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Deutsche Bank (+ 2,23 Prozent auf 33,94 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,16 Prozent auf 165,70 EUR), QIAGEN (+ 1,77 Prozent auf 37,36 EUR), Commerzbank (+ 1,08 Prozent auf 40,24 EUR) und EON SE (+ 1,05 Prozent auf 17,82 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil SAP SE (-2,47 Prozent auf 180,88 EUR), Scout24 (-1,55 Prozent auf 79,65 EUR), Rheinmetall (-0,72 Prozent auf 1 110,20 EUR), Daimler Truck (-0,64 Prozent auf 46,69 EUR) und Siemens Healthineers (-0,55 Prozent auf 39,48 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 190 545 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 216,066 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at