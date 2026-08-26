QIAGEN Aktie

QIAGEN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
XETRA-Handel im Fokus 26.08.2026 09:28:49

XETRA-Handel DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

XETRA-Handel DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Der DAX gibt am Mittwochmorgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,06 Prozent tiefer bei 26 249,62 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,173 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,041 Prozent tiefer bei 26 255,41 Punkten in den Handel, nach 26 266,14 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 26 239,96 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 26 275,44 Punkten.

DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 0,607 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, betrug der DAX-Kurs 25 099,00 Punkte. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, stand der DAX noch bei 25 184,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, wies der DAX einen Wert von 24 152,87 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,97 Prozent aufwärts. Bei 26 573,50 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Deutsche Bank (+ 2,23 Prozent auf 33,94 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,16 Prozent auf 165,70 EUR), QIAGEN (+ 1,77 Prozent auf 37,36 EUR), Commerzbank (+ 1,08 Prozent auf 40,24 EUR) und EON SE (+ 1,05 Prozent auf 17,82 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil SAP SE (-2,47 Prozent auf 180,88 EUR), Scout24 (-1,55 Prozent auf 79,65 EUR), Rheinmetall (-0,72 Prozent auf 1 110,20 EUR), Daimler Truck (-0,64 Prozent auf 46,69 EUR) und Siemens Healthineers (-0,55 Prozent auf 39,48 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 190 545 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 216,066 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen
Analysen zu DAX-Werten
Zur DAX-Realtime-Indikation

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu QIAGEN N.V.

mehr Nachrichten

Analysen zu QIAGEN N.V.

mehr Analysen
12.08.26 QIAGEN Kaufen DZ BANK
10.08.26 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.26 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.26 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 153,45 0,62% adidas
Commerzbank 40,90 2,38% Commerzbank
Daimler Truck 47,27 0,57% Daimler Truck
Deutsche Bank AG 34,98 4,84% Deutsche Bank AG
E.ON SE 17,90 1,65% E.ON SE
Heidelberg Materials 170,00 4,78% Heidelberg Materials
QIAGEN N.V. 37,36 0,67% QIAGEN N.V.
Rheinmetall AG 1 144,80 2,40% Rheinmetall AG
SAP SE 178,92 -2,59% SAP SE
Scout24 80,65 0,19% Scout24
Siemens Healthineers AG 39,59 -0,35% Siemens Healthineers AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 72,44 -0,98% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

DAX 26 384,34 0,45%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:44 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
23.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Tag der NVIDIA-Bilanz: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht nach oben. Der deutsche Aktienmarkt kann sich von Anfangsverlusten erholen. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen