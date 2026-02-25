XETRA-Handel: DAX liegt am Nachmittag im Plus

Am Mittwoch tendiert der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,70 Prozent höher bei 25 161,39 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,144 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,263 Prozent auf 25 051,84 Punkte an der Kurstafel, nach 24 986,25 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 174,42 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 988,61 Zählern.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Plus von 0,187 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, den Wert von 24 900,71 Punkten. Der DAX stand vor drei Monaten, am 25.11.2025, bei 23 464,63 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 25.02.2025, den Wert von 22 410,27 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,53 Prozent zu. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25 507,79 Punkten. Bei 24 266,33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 2,77 Prozent auf 170,60 EUR), Siemens (+ 2,59 Prozent auf 245,70 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,43 Prozent auf 380,10 EUR), Commerzbank (+ 2,42 Prozent auf 35,08 EUR) und EON SE (+ 2,13 Prozent auf 19,14 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Beiersdorf (-3,14 Prozent auf 106,25 EUR), Rheinmetall (-2,44 Prozent auf 1 682,50 EUR), Brenntag SE (-1,84 Prozent auf 52,24 EUR), Symrise (-1,59 Prozent auf 76,80 EUR) und Henkel vz (-1,55 Prozent auf 82,68 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EON SE-Aktie. 4 462 340 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 191,124 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,40 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,18 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

