XETRA-Handel: DAX nachmittags fester

Am Freitag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 1,15 Prozent stärker bei 25 675,28 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,101 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,444 Prozent auf 25 495,28 Punkte an der Kurstafel, nach 25 382,62 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 25 466,09 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 682,47 Punkten lag.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der DAX bereits um 1,86 Prozent. Der DAX wies vor einem Monat, am 16.09.2026, einen Wert von 25 537,75 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, wurde der DAX mit 24 915,49 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, erreichte der DAX einen Stand von 24 272,19 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,63 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 6,26 Prozent auf 1 090,20 EUR), BMW (+ 3,66 Prozent auf 57,14 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3,35 Prozent auf 69,06 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,29 Prozent auf 41,26 EUR) und Fresenius SE (+ 2,93 Prozent auf 45,14 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Beiersdorf (-0,32 Prozent auf 81,30 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,18 Prozent auf 543,80 EUR), Siemens (-0,17 Prozent auf 270,20 EUR), Vonovia SE (-0,12 Prozent auf 16,75 EUR) und Infineon (-0,04 Prozent auf 52,45 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 230 315 Aktien gehandelt. Mit 227,308 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,15 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 7,69 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at