XETRA-Handel DAX notiert am Nachmittag im Minus

Der DAX zeigt sich aktuell wenig verändert.

Am Mittwoch tendiert der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,17 Prozent tiefer bei 24 953,99 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,056 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,133 Prozent auf 25 028,93 Punkte an der Kurstafel, nach 24 995,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 095,66 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 887,00 Zählern.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Plus von 0,929 Prozent. Der DAX wies vor einem Monat, am 01.06.2026, einen Wert von 25 003,04 Punkten auf. Der DAX stand vor drei Monaten, am 01.04.2026, bei 23 298,89 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 01.07.2025, den Wert von 23 673,29 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,69 Prozent zu. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 4,63 Prozent auf 1 036,40 EUR), SAP SE (+ 3,33 Prozent auf 138,46 EUR), Airbus SE (+ 1,78 Prozent auf 197,90 EUR), Fresenius SE (+ 1,70 Prozent auf 40,65 EUR) und QIAGEN (+ 1,27 Prozent auf 34,33 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Infineon (-3,54 Prozent auf 78,78 EUR), Siemens (-2,21 Prozent auf 274,95 EUR), EON SE (-1,80 Prozent auf 17,70 EUR), Vonovia SE (-1,53 Prozent auf 21,26 EUR) und RWE (-1,38 Prozent auf 55,84 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 3 993 810 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 205,202 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,68 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,51 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at