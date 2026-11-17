Der DAX zeigt sich am Dienstagmittag in Rot.

Der DAX fällt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,74 Prozent auf 26 401,96 Punkte zurück. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,211 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,794 Prozent auf 26 387,44 Punkte an der Kurstafel, nach 26 598,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 26 425,16 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 304,67 Zählern.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, lag der DAX bei 25 622,61 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, bei 26 338,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, wies der DAX 23 590,52 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,59 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 27 001,67 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern markiert.

Tops und Flops im DAX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Zalando (+ 1,61 Prozent auf 28,48 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,81 Prozent auf 27,22 EUR), Merck (+ 0,70 Prozent auf 150,75 EUR), Henkel vz (+ 0,62 Prozent auf 88,30 EUR) und Vonovia SE (+ 0,51 Prozent auf 16,90 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Deutsche Bank (-4,39 Prozent auf 31,47 EUR), Rheinmetall (-2,72 Prozent auf 748,80 EUR), SAP SE (-1,80 Prozent auf 209,55 EUR), adidas (-1,78 Prozent auf 173,85 EUR) und Scout24 (-1,76 Prozent auf 89,25 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 4 965 252 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 240,984 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

Im DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,44 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at