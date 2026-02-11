Volkswagen Aktie

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

DAX-Kursentwicklung 11.02.2026 17:59:39

XETRA-Handel DAX präsentiert sich zum Handelsende leichter

XETRA-Handel DAX präsentiert sich zum Handelsende leichter

Der DAX notierte heute im Minus.

Der DAX notierte im XETRA-Handel letztendlich um 0,43 Prozent leichter bei 24 880,41 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,147 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,126 Prozent auf 24 956,46 Punkte an der Kurstafel, nach 24 987,85 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24 834,79 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 001,52 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Plus von 0,079 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, stand der DAX bei 25 261,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.11.2025, betrug der DAX-Kurs 24 088,06 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 11.02.2025, stand der DAX bei 22 037,83 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,39 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 25 507,79 Punkten. Bei 24 266,33 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 8,40 Prozent auf 163,25 EUR), Vonovia SE (+ 2,83 Prozent auf 25,80 EUR), EON SE (+ 1,88) Prozent auf 18,20 EUR), Daimler Truck (+ 1,79 Prozent auf 43,80 EUR) und Henkel vz (+ 1,79 Prozent auf 82,08 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Zalando (-6,70 Prozent auf 20,90 EUR), SAP SE (-5,21 Prozent auf 169,00 EUR), Scout24 (-4,07 Prozent auf 71,95 EUR), Deutsche Börse (-3,05 Prozent auf 203,30 EUR) und Allianz (-2,81 Prozent auf 366,80 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 16 006 740 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 199,709 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der DAX-Titel

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

