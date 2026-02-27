XETRA-Handel DAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Der DAX gibt heute nach seinem Vortagesanstieg nach.

Am Freitag tendiert der DAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,04 Prozent tiefer bei 25 278,22 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,158 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,021 Prozent auf 25 294,37 Punkte an der Kurstafel, nach 25 289,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 321,72 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 256,87 Zählern.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Plus von 0,652 Prozent. Der DAX wies vor einem Monat, am 27.01.2026, einen Wert von 24 894,44 Punkten auf. Der DAX stand vor drei Monaten, am 27.11.2025, bei 23 767,96 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 27.02.2025, den Wert von 22 550,89 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,01 Prozent zu. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25 507,79 Punkten. Bei 24 266,33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 1,70 Prozent auf 167,65 EUR), Merck (+ 1,15 Prozent auf 127,10 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,82 Prozent auf 39,54 EUR), QIAGEN (+ 0,80 Prozent auf 41,72 EUR) und Scout24 (+ 0,80 Prozent auf 69,55 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen BASF (-2,34 Prozent auf 48,50 EUR), Continental (-1,00 Prozent auf 73,52 EUR), MTU Aero Engines (-0,95 Prozent auf 366,00 EUR), Siemens (-0,72 Prozent auf 246,85 EUR) und Fresenius SE (-0,70 Prozent auf 50,96 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BASF-Aktie. 897 659 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 190,462 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,40 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,20 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

