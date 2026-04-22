XETRA-Handel DAX schwächelt zum Ende des Mittwochshandels

Schlussendlich bewegte sich der DAX im XETRA-Handel 0,25 Prozent schwächer bei 24 210,23 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,069 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der DAX 0,422 Prozent höher bei 24 373,41 Punkten, nach 24 270,87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24 151,89 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 399,57 Punkten verzeichnete.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der DAX bereits um 0,717 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 22 380,19 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.01.2026, wies der DAX 24 856,47 Punkte auf. Der DAX lag vor einem Jahr, am 22.04.2025, bei 21 293,53 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,34 Prozent. Bei 25 507,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 6,88 Prozent auf 178,42 EUR), Infineon (+ 3,47 Prozent auf 49,39 EUR), RWE (+ 3,26 Prozent auf 60,16 EUR), Daimler Truck (+ 1,11 Prozent auf 43,65 EUR) und Henkel vz (+ 0,92 Prozent auf 65,70 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Deutsche Telekom (-4,76 Prozent auf 27,42 EUR), MTU Aero Engines (-3,78 Prozent auf 300,10 EUR), Siemens Healthineers (-3,13 Prozent auf 36,87 EUR), Commerzbank (-3,12 Prozent auf 34,82 EUR) und Airbus SE (-2,73 Prozent auf 165,78 EUR) unter Druck.

Die teuersten DAX-Unternehmen

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 15 290 280 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 184,887 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,60 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at