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Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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Kursverlauf 08.09.2026 12:26:59

XETRA-Handel DAX verbucht am Dienstagmittag Verluste

XETRA-Handel DAX verbucht am Dienstagmittag Verluste

Anleger in Frankfurt treten am Mittag den Rückzug an.

Am Dienstag fällt der DAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,28 Prozent auf 25 933,83 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,169 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,420 Prozent schwächer bei 25 897,22 Punkten, nach 26 006,53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25 799,66 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 985,93 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 26 319,45 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, wies der DAX einen Stand von 24 616,22 Punkten auf. Der DAX wies vor einem Jahr, am 08.09.2025, einen Stand von 23 807,13 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 5,68 Prozent. Bei 26 618,74 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Fresenius SE (+ 4,69 Prozent auf 45,33 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,32 Prozent auf 82,90 EUR), BMW (+ 2,07 Prozent auf 64,14 EUR), Beiersdorf (+ 1,98 Prozent auf 77,10 EUR) und BASF (+ 1,55 Prozent auf 53,85 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Infineon (-3,57 Prozent auf 58,62 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,22 Prozent auf 501,60 EUR), Hannover Rück (-1,66 Prozent auf 249,40 EUR), Heidelberg Materials (-1,30 Prozent auf 162,90 EUR) und Allianz (-0,96 Prozent auf 443,10 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 124 418 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 214,312 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,69 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,85 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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