XETRA-Handel: DAX verbucht am Mittag Zuschläge

Wenig verändert zeigt sich der DAX derzeit.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,08 Prozent stärker bei 24 954,97 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,051 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,248 Prozent auf 24 996,54 Punkte an der Kurstafel, nach 24 934,67 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 25 059,37 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 840,27 Punkten lag.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 0,452 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 18.05.2026, wies der DAX einen Stand von 24 307,92 Punkten auf. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 18.03.2026, den Wert von 23 502,25 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 18.06.2025, einen Stand von 23 317,81 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,69 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern verzeichnet.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 4,95 Prozent auf 169,74 EUR), Infineon (+ 3,53 Prozent auf 79,78 EUR), Airbus SE (+ 2,40 Prozent auf 191,50 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,09 Prozent auf 337,20 EUR) und Rheinmetall (+ 1,30 Prozent auf 1 185,40 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-4,26 Prozent auf 44,76 EUR), BASF (-3,60 Prozent auf 48,09 EUR), BMW (-3,47 Prozent auf 60,08 EUR), Heidelberg Materials (-3,04 Prozent auf 185,20 EUR) und Brenntag SE (-2,91 Prozent auf 53,40 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Im DAX ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 384 425 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 208,136 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

Im DAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,33 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at