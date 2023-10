XETRA-Handel DAX verbucht Verluste

Der DAX verliert heute an Boden.

Um 15:42 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,24 Prozent schwächer bei 15 057,98 Punkten. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,558 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,227 Prozent auf 15 060,65 Punkte an der Kurstafel, nach 15 094,91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 14 984,59 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15 104,37 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 1,06 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 19.09.2023, wurde der DAX auf 15 664,48 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 19.07.2023, wies der DAX einen Wert von 16 108,93 Punkten auf. Der DAX lag noch vor einem Jahr, am 19.10.2022, bei 12 741,41 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 7,03 Prozent. Bei 16 528,97 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 976,44 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit SAP SE (+ 4,54 Prozent auf 126,64 EUR), Merck (+ 3,44 Prozent auf 150,55 EUR), Sartorius vz (+ 2,52 Prozent auf 260,60 EUR), RWE (+ 1,54 Prozent auf 34,18 EUR) und Covestro (+ 1,45 Prozent auf 47,51 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-4,54 Prozent auf 20,62 EUR), Continental (-3,64 Prozent auf 61,50 EUR), Rheinmetall (-3,11 Prozent auf 258,80 EUR), Zalando (-2,96 Prozent auf 21,99 EUR) und Siemens Healthineers (-2,62 Prozent auf 46,08 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 6 848 406 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 144,247 Mrd. Euro.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at