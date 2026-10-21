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DAX-Performance im Fokus 21.10.2026 17:58:53

XETRA-Handel: DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge

XETRA-Handel: DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge

Der DAX zeigte schlussendlich eine positive Tendenz.

Zum Handelsschluss stieg der DAX im XETRA-Handel um 1,35 Prozent auf 25 647,11 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,107 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,034 Prozent leichter bei 25 295,76 Punkten in den Handel, nach 25 304,42 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25 249,96 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 706,19 Punkten.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der DAX bereits um 0,416 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, notierte der DAX bei 25 575,01 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, wies der DAX einen Wert von 25 011,35 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, wurde der DAX mit 24 330,03 Punkten berechnet.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,51 Prozent zu. Bei 26 618,74 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im DAX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit SAP SE (+ 3,52 Prozent auf 208,65 EUR), Airbus SE (+ 2,70 Prozent auf 198,88 EUR), Bayer (+ 2,64 Prozent auf 44,63 EUR), Siemens Energy (+ 2,55 Prozent auf 133,64 EUR) und Siemens (+ 2,50 Prozent auf 266,75 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Rheinmetall (-3,23 Prozent auf 1 020,00 EUR), Merck (-2,83 Prozent auf 142,25 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,56 Prozent auf 38,45 EUR), Continental (-1,34 Prozent auf 67,74 EUR) und Beiersdorf (-1,17 Prozent auf 81,18 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 8 607 233 Aktien gehandelt. Mit 230,655 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,31 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,63 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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