Kursverlauf 19.01.2026 09:29:45

XETRA-Handel DAX verbucht zum Handelsstart Verluste

XETRA-Handel DAX verbucht zum Handelsstart Verluste

Der DAX setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 1,25 Prozent schwächer bei 24 979,89 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,170 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 1,41 Prozent auf 24 940,47 Punkte an der Kurstafel, nach 25 297,13 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24 989,45 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24 918,61 Punkten.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 19.12.2025, wurde der DAX mit 24 288,40 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, einen Wert von 23 830,99 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, lag der DAX bei 20 903,39 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 1,80 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 25 507,79 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 24 448,98 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Bayer (+ 6,86 Prozent auf 44,37 EUR), Rheinmetall (+ 1,89 Prozent auf 1 938,00 EUR), Deutsche Börse (+ 0,62 Prozent auf 212,40 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,52 Prozent auf 27,19 EUR) und EON SE (+ 0,32 Prozent auf 17,47 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil BMW (-4,06 Prozent auf 85,12 EUR), Porsche Automobil (-3,55 Prozent auf 36,18 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,53 Prozent auf 97,82 EUR), adidas (-3,44 Prozent auf 154,35 EUR) und Infineon (-3,41 Prozent auf 40,50 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im DAX weist die Bayer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 106 489 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 230,166 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Unter den DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,50 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: PhotoSTS / Shutterstock.com,KenDrysdale / Shutterstock.com

14.01.26 Porsche Automobil Market-Perform Bernstein Research
09.01.26 Porsche Automobil Underweight Barclays Capital
28.11.25 Porsche Automobil Halten DZ BANK
12.11.25 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
04.11.25 Porsche Automobil Neutral UBS AG
