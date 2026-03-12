Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|DAX-Marktbericht
|
12.03.2026 09:29:45
XETRA-Handel DAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge
Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,33 Prozent leichter bei 23 561,73 Punkten. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,045 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,263 Prozent auf 23 577,82 Punkte an der Kurstafel, nach 23 640,03 Punkten am Vortag.
Bei 23 577,82 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 23 535,10 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
DAX-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 2,45 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 12.02.2026, wurde der DAX auf 24 852,69 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 12.12.2025, lag der DAX-Kurs bei 24 186,49 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.03.2025, lag der DAX noch bei 22 676,41 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 3,98 Prozent. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. 22 927,55 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX
Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Zalando (+ 7,01 Prozent auf 21,52 EUR), Rheinmetall (+ 3,88 Prozent auf 1 579,50 EUR), Hannover Rück (+ 2,75 Prozent auf 254,20 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,31 Prozent auf 355,00 EUR) und Daimler Truck (+ 1,14 Prozent auf 42,48 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen BMW (-2,55 Prozent auf 78,76 EUR), Bayer (-2,39 Prozent auf 39,06 EUR), Continental (-1,59 Prozent auf 63,04 EUR), QIAGEN (-1,44 Prozent auf 35,62 EUR) und Siemens (-1,40 Prozent auf 225,00 EUR).
Die teuersten Unternehmen im DAX
Im DAX weist die Zalando-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 583 260 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 193,160 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder
Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,12 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,83 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Daimler Truck
|
12.03.26
|Overweight für Daimler Truck-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse (finanzen.at)
|
12.03.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Daimler Truck auf 'Buy' - Ziel 50 Euro (dpa-AFX)
|
12.03.26
|ROUNDUP 2: Daimler Truck kämpft weiter mit US-Markt - Aktie weiter erholt (dpa-AFX)
|
12.03.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: So bewegt sich der LUS-DAX mittags (finanzen.at)
|
12.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX mittags leichter (finanzen.at)
|
12.03.26
|AKTIE IM FOKUS: Daimler Truck dreht auf - Solides Quartal und Aufträge positiv (dpa-AFX)
|
12.03.26
|Analyse: Bernstein Research vergibt Underperform an Daimler Truck-Aktie (finanzen.at)
|
12.03.26
|Daimler Truck-Aktie erhält von RBC Capital Markets Bewertung: Outperform (finanzen.at)
Analysen zu Daimler Truck
|12.03.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|12.03.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|12.03.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|12.03.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|12.03.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|12.03.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10.03.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|08.01.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|141,05
|0,50%
|Bayer
|38,94
|-0,29%
|BMW AG
|81,54
|0,30%
|Continental AG
|61,62
|-0,10%
|Daimler Truck
|43,58
|0,05%
|Hannover Rück
|257,60
|0,00%
|MTU Aero Engines AG
|340,90
|0,18%
|Porsche Automobil Holding SE
|32,95
|0,00%
|QIAGEN N.V.
|36,52
|2,64%
|Rheinmetall AG
|1 562,50
|0,35%
|SAP SE
|166,18
|0,39%
|Siemens AG
|224,25
|0,88%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|92,48
|0,39%
|Zalando
|22,40
|0,36%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|23 589,65
|-0,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
An den asisatischen Börsen dominieren zum Wochenende die Bären.