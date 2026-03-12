Daimler Truck Aktie

Daimler Truck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

DAX-Marktbericht 12.03.2026 09:29:45

XETRA-Handel DAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge

XETRA-Handel DAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge

Das macht der DAX am vierten Tag der Woche.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,33 Prozent leichter bei 23 561,73 Punkten. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,045 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,263 Prozent auf 23 577,82 Punkte an der Kurstafel, nach 23 640,03 Punkten am Vortag.

Bei 23 577,82 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 23 535,10 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 2,45 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 12.02.2026, wurde der DAX auf 24 852,69 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 12.12.2025, lag der DAX-Kurs bei 24 186,49 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.03.2025, lag der DAX noch bei 22 676,41 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 3,98 Prozent. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. 22 927,55 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Zalando (+ 7,01 Prozent auf 21,52 EUR), Rheinmetall (+ 3,88 Prozent auf 1 579,50 EUR), Hannover Rück (+ 2,75 Prozent auf 254,20 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,31 Prozent auf 355,00 EUR) und Daimler Truck (+ 1,14 Prozent auf 42,48 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen BMW (-2,55 Prozent auf 78,76 EUR), Bayer (-2,39 Prozent auf 39,06 EUR), Continental (-1,59 Prozent auf 63,04 EUR), QIAGEN (-1,44 Prozent auf 35,62 EUR) und Siemens (-1,40 Prozent auf 225,00 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Im DAX weist die Zalando-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 583 260 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 193,160 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,12 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,83 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: KenDrysdale / Shutterstock.com,PhotoSTS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Daimler Truck

Analysen zu Daimler Truck

12.03.26 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.03.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
12.03.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
12.03.26 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
12.03.26 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
