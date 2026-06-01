XETRA-Handel DAX zeigt sich am Nachmittag leichter

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,43 Prozent tiefer bei 24 995,70 Punkten. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,075 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der DAX 0,085 Prozent tiefer bei 25 083,24 Punkten, nach 25 104,70 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25 301,73 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24 961,60 Punkten.

DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, einen Stand von 24 292,38 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 25 284,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, den Wert von 23 997,48 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1,86 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 25 507,79 Punkten. 21 863,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit SAP SE (+ 6,90 Prozent auf 165,98 EUR), Scout24 (+ 2,28 Prozent auf 73,90 EUR), Brenntag SE (+ 1,10 Prozent auf 57,16 EUR), RWE (+ 1,03 Prozent auf 55,12 EUR) und Siemens (+ 0,85 Prozent auf 272,10 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Rheinmetall (-5,66 Prozent auf 1 220,20 EUR), Bayer (-3,78 Prozent auf 35,15 EUR), Airbus SE (-3,43 Prozent auf 173,46 EUR), MTU Aero Engines (-2,81 Prozent auf 304,50 EUR) und Heidelberg Materials (-2,70 Prozent auf 185,65 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 564 314 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 205,659 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,48 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at