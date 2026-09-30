XETRA-Handel DAX zeigt sich am Nachmittag leichter

Um 15:41 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,56 Prozent leichter bei 25 257,07 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,111 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,360 Prozent auf 25 490,67 Punkte an der Kurstafel, nach 25 399,21 Punkten am Vortag.

Bei 25 243,39 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25 584,50 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der DAX bereits um 0,735 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, erreichte der DAX einen Wert von 26 569,99 Punkten. Der DAX erreichte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, den Stand von 24 995,81 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wurde der DAX mit 23 880,72 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 2,92 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern registriert.

DAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Zalando (+ 3,52 Prozent auf 22,64 EUR), BMW (+ 2,31 Prozent auf 55,76 EUR), Fresenius SE (+ 2,05 Prozent auf 45,11 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,22 Prozent auf 39,68 EUR) und BASF (+ 0,98 Prozent auf 50,43 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Commerzbank (-3,55 Prozent auf 40,50 EUR), Vonovia SE (-2,15 Prozent auf 17,03 EUR), Siemens (-1,88 Prozent auf 276,70 EUR), HOCHTIEF (-1,63 Prozent auf 387,00 EUR) und Siemens Energy (-1,48 Prozent auf 143,66 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Vonovia SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 2 059 330 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 212,396 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,23 zu Buche schlagen. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,59 Prozent.

Redaktion finanzen.at