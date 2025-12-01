Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
DAX-Marktbericht 01.12.2025 15:59:12

XETRA-Handel DAX zeigt sich am Nachmittag schwächer

XETRA-Handel DAX zeigt sich am Nachmittag schwächer

Der DAX verzeichnet aktuell Verluste.

Am Montag tendiert der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 1,15 Prozent leichter bei 23 563,30 Punkten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,055 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,443 Prozent auf 23 731,29 Punkte an der Kurstafel, nach 23 836,79 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 23 734,20 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23 433,48 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, lag der DAX-Kurs bei 23 958,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.09.2025, lag der DAX-Kurs bei 24 037,33 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, wies der DAX einen Stand von 19 626,45 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 17,67 Prozent aufwärts. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 489,91 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Merck (+ 1,38 Prozent auf 117,60 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,26 Prozent auf 58,89 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,22 Prozent auf 99,58 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,18 Prozent auf 45,36 EUR) und BMW (+ 0,93 Prozent auf 88,86 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Airbus SE (-5,67 Prozent auf 193,04 EUR), Infineon (-2,37 Prozent auf 35,47 EUR), Siemens Energy (-2,25 Prozent auf 112,70 EUR), MTU Aero Engines (-2,16 Prozent auf 344,70 EUR) und Rheinmetall (-2,13 Prozent auf 1 449,00 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 676 215 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 237,453 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

2025 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die BASF-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,06 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur DAX-Realtime-Indikation
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen
Analysen zu DAX-Werten

Bildquelle: PhotoSTS / Shutterstock.com,KenDrysdale / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SEmehr Nachrichten

Analysen zu Airbus SEmehr Analysen

15:16 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
10:01 Airbus Buy Deutsche Bank AG
09:54 Airbus Overweight Barclays Capital
24.11.25 Airbus Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 161,35 0,81% adidas
Airbus SE 192,56 -0,74% Airbus SE
BASF 44,66 -0,38% BASF
BMW AG 89,24 1,50% BMW AG
Deutsche Telekom AG 27,61 -0,54% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 45,41 1,32% DHL Group (ex Deutsche Post)
Infineon AG 35,29 -2,89% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 59,08 1,86% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Merck KGaA 116,80 1,08% Merck KGaA
MTU Aero Engines AG 342,60 -2,67% MTU Aero Engines AG
Porsche Automobil Holding SE 37,16 0,43% Porsche Automobil Holding SE
Rheinmetall AG 1 445,50 -1,36% Rheinmetall AG
SAP SE 208,85 0,26% SAP SE
Siemens Energy AG 112,45 -2,34% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 99,38 1,30% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

DAX 23 598,62 -1,00%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:08 Die Top 20 der größten europäischen Banken
16:24 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
15:21 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
30.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 48: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX deutlich schwächer -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen