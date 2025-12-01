XETRA-Handel DAX zeigt sich am Nachmittag schwächer

Am Montag tendiert der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 1,15 Prozent leichter bei 23 563,30 Punkten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,055 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,443 Prozent auf 23 731,29 Punkte an der Kurstafel, nach 23 836,79 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 23 734,20 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23 433,48 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, lag der DAX-Kurs bei 23 958,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.09.2025, lag der DAX-Kurs bei 24 037,33 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, wies der DAX einen Stand von 19 626,45 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 17,67 Prozent aufwärts. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 489,91 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Merck (+ 1,38 Prozent auf 117,60 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,26 Prozent auf 58,89 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,22 Prozent auf 99,58 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,18 Prozent auf 45,36 EUR) und BMW (+ 0,93 Prozent auf 88,86 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Airbus SE (-5,67 Prozent auf 193,04 EUR), Infineon (-2,37 Prozent auf 35,47 EUR), Siemens Energy (-2,25 Prozent auf 112,70 EUR), MTU Aero Engines (-2,16 Prozent auf 344,70 EUR) und Rheinmetall (-2,13 Prozent auf 1 449,00 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 676 215 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 237,453 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

2025 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die BASF-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,06 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at