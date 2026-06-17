XETRA-Handel: DAX zeigt sich letztendlich fester

Der DAX kam am Mittwochabend nicht vom Fleck.

Letztendlich schloss der DAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 24 931,55 Punkten ab. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,052 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,375 Prozent tiefer bei 24 816,96 Punkten in den Mittwochshandel, nach 24 910,41 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24 763,53 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 956,48 Punkten lag.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang einen Verlust von 0,546 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Stand von 23 950,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.03.2026, wurde der DAX auf 23 730,92 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 17.06.2025, wurde der DAX mit 23 434,65 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 1,60 Prozent zu. Bei 25 507,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 863,81 Punkten.

Heutige Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Commerzbank (+ 5,18 Prozent auf 38,18 EUR), Bayer (+ 4,80 Prozent auf 37,74 EUR), Heidelberg Materials (+ 4,06 Prozent auf 191,00 EUR), Siemens Energy (+ 3,60 Prozent auf 161,74 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,45 Prozent auf 30,94 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil BMW (-8,34 Prozent auf 62,24 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-4,36 Prozent auf 46,75 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,48 Prozent auf 86,54 EUR), Infineon (-2,80 Prozent auf 77,06 EUR) und Deutsche Telekom (-2,50 Prozent auf 26,96 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 9 781 170 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Siemens mit 206,078 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

Im DAX hat die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 7,24 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at