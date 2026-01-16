XETRA-Handel DAX zeigt sich schlussendlich leichter

Schlussendlich bewegte sich der DAX im XETRA-Handel 0,30 Prozent leichter bei 25 276,28 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,170 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der DAX 0,065 Prozent schwächer bei 25 336,01 Punkten, nach 25 352,39 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 25 354,11 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25 198,53 Punkten.

DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 0,111 Prozent. Der DAX stand vor einem Monat, am 16.12.2025, bei 24 076,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.10.2025, wurde der DAX auf 24 272,19 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 16.01.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 20 655,39 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 3,00 Prozent nach oben. Bei 25 507,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 24 448,98 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 6,32 Prozent auf 136,30 EUR), Zalando (+ 1,74 Prozent auf 25,72 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,46 Prozent auf 37,47 EUR), RWE (+ 1,46 Prozent auf 51,50 EUR) und EON SE (+ 1,22 Prozent auf 17,42 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Brenntag SE (-3,97 Prozent auf 50,32 EUR), BASF (-3,67 Prozent auf 44,59 EUR), Deutsche Telekom (-2,91 Prozent auf 27,05 EUR), Continental (-2,19 Prozent auf 66,10 EUR) und SAP SE (-1,68 Prozent auf 202,15 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 869 808 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 234,663 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

2026 weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

