Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|DAX im Blick
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11.09.2026 17:58:49
XETRA-Handel: DAX zum Handelsende mit Gewinnen
Am Freitag notierte der DAX via XETRA zum Handelsschluss 0,77 Prozent höher bei 25 557,16 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,132 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,464 Prozent stärker bei 25 478,84 Punkten, nach 25 361,15 Punkten am Vortag.
Der DAX verzeichnete bei 25 396,38 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 25 581,22 Einheiten.
DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn gab der DAX bereits um 1,85 Prozent nach. Vor einem Monat, am 11.08.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 26 391,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, lag der DAX-Kurs bei 24 209,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, wies der DAX 23 703,65 Punkte auf.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 4,15 Prozent zu Buche. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 618,74 Punkten. 21 863,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im DAX
Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Infineon (+ 4,95 Prozent auf 58,56 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,55 Prozent auf 28,59 EUR), Siemens (+ 2,54 Prozent auf 264,65 EUR), Siemens Energy (+ 2,44 Prozent auf 144,26 EUR) und Airbus SE (+ 1,86 Prozent auf 199,50 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen BASF (-2,83 Prozent auf 51,83 EUR), Rheinmetall (-2,54 Prozent auf 990,60 EUR), Henkel vz (-1,87 Prozent auf 72,30 EUR), Deutsche Börse (-1,22 Prozent auf 276,30 EUR) und Brenntag SE (-1,17 Prozent auf 60,62 EUR).
Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 5 243 863 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 211,057 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,73 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,11 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|adidas
|143,00
|0,35%
|Airbus SE
|199,22
|2,13%
|BASF
|52,02
|-2,13%
|Brenntag SE
|60,50
|-1,11%
|Deutsche Börse AG
|276,40
|-1,04%
|Deutsche Telekom AG
|28,56
|2,40%
|Henkel KGaA Vz.
|72,16
|-1,85%
|Infineon AG
|58,23
|5,05%
|Rheinmetall AG
|990,40
|-2,31%
|SAP SE
|177,86
|0,87%
|Siemens AG
|264,50
|2,56%
|Siemens Energy AG
|143,70
|2,32%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|81,14
|-0,15%
|Vonovia SE
|18,09
|0,67%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|25 568,56
|0,82%
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