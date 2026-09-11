Rheinmetall Aktie

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WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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DAX im Blick 11.09.2026 17:58:49

XETRA-Handel: DAX zum Handelsende mit Gewinnen

XETRA-Handel: DAX zum Handelsende mit Gewinnen

Der DAX notierte zum Handelsende im Plus.

Am Freitag notierte der DAX via XETRA zum Handelsschluss 0,77 Prozent höher bei 25 557,16 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,132 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,464 Prozent stärker bei 25 478,84 Punkten, nach 25 361,15 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25 396,38 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 25 581,22 Einheiten.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der DAX bereits um 1,85 Prozent nach. Vor einem Monat, am 11.08.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 26 391,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, lag der DAX-Kurs bei 24 209,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, wies der DAX 23 703,65 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 4,15 Prozent zu Buche. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 618,74 Punkten. 21 863,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Infineon (+ 4,95 Prozent auf 58,56 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,55 Prozent auf 28,59 EUR), Siemens (+ 2,54 Prozent auf 264,65 EUR), Siemens Energy (+ 2,44 Prozent auf 144,26 EUR) und Airbus SE (+ 1,86 Prozent auf 199,50 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen BASF (-2,83 Prozent auf 51,83 EUR), Rheinmetall (-2,54 Prozent auf 990,60 EUR), Henkel vz (-1,87 Prozent auf 72,30 EUR), Deutsche Börse (-1,22 Prozent auf 276,30 EUR) und Brenntag SE (-1,17 Prozent auf 60,62 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 5 243 863 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 211,057 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,73 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,11 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

adidas 143,00 0,35% adidas
Airbus SE 199,22 2,13% Airbus SE
BASF 52,02 -2,13% BASF
Brenntag SE 60,50 -1,11% Brenntag SE
Deutsche Börse AG 276,40 -1,04% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 28,56 2,40% Deutsche Telekom AG
Henkel KGaA Vz. 72,16 -1,85% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 58,23 5,05% Infineon AG
Rheinmetall AG 990,40 -2,31% Rheinmetall AG
SAP SE 177,86 0,87% SAP SE
Siemens AG 264,50 2,56% Siemens AG
Siemens Energy AG 143,70 2,32% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 81,14 -0,15% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 18,09 0,67% Vonovia SE

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DAX 25 568,56 0,82%

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