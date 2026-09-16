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DAX aktuell 16.09.2026 09:28:36

XETRA-Handel: DAX zum Handelsstart freundlich

XETRA-Handel: DAX zum Handelsstart freundlich

So bewegt sich der DAX heute.

Am Mittwoch tendiert der DAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,33 Prozent fester bei 25 486,07 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,120 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,448 Prozent auf 25 515,96 Punkte an der Kurstafel, nach 25 402,28 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 25 485,23 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 524,04 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Verluste von 0,050 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 26 440,31 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, erreichte der DAX einen Wert von 24 910,41 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 16.09.2025, den Stand von 23 329,24 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,86 Prozent zu. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 26 618,74 Punkte. 21 863,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit HOCHTIEF (+ 3,23 Prozent auf 390,20 EUR), Siemens Energy (+ 1,88 Prozent auf 135,50 EUR), Commerzbank (+ 1,60 Prozent auf 43,15 EUR), Infineon (+ 1,49 Prozent auf 55,14 EUR) und Merck (+ 1,41 Prozent auf 132,75 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Zalando (-1,84 Prozent auf 21,35 EUR), SAP SE (-0,98 Prozent auf 185,24 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,84 Prozent auf 80,34 EUR), QIAGEN (-0,70 Prozent auf 36,92 EUR) und Heidelberg Materials (-0,44 Prozent auf 148,40 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 220 746 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 214,981 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,80 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,10 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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