XETRA-Handel: DAX zum Start des Freitagshandels stärker

Am Freitag legt der DAX um 09:11 Uhr via XETRA um 1,33 Prozent auf 23 143,96 Punkte zu. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,005 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 1,07 Prozent höher bei 23 083,89 Punkten in den Freitagshandel, nach 22 839,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 23 080,34 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 23 155,18 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang Verluste von 1,43 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.02.2026, wies der DAX einen Stand von 25 260,69 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 288,40 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.03.2025, wies der DAX einen Stand von 22 999,15 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 5,69 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 25 507,79 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 759,42 Punkten registriert.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Infineon (+ 5,18 Prozent auf 39,02 EUR), Heidelberg Materials (+ 4,88 Prozent auf 174,15 EUR), Bayer (+ 4,12 Prozent auf 40,05 EUR), Commerzbank (+ 2,86 Prozent auf 32,05 EUR) und Siemens Energy (+ 2,57 Prozent auf 149,45 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen QIAGEN (-0,31 Prozent auf 35,15 EUR), Deutsche Börse (-0,20 Prozent auf 248,70 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,03 Prozent auf 38,26 EUR), Hannover Rück (+ 0,00 Prozent auf 264,60 EUR) und Scout24 (+ 0,23 Prozent auf 66,40 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im DAX ist die EON SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 800 822 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 186,809 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

2026 weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at