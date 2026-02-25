XETRA-Handel: DAX zum Start des Mittwochshandels in Grün

Der DAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch heute fort.

Um 09:12 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,26 Prozent auf 25 051,24 Punkte an der DAX-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,144 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der DAX 0,263 Prozent höher bei 25 051,84 Punkten, nach 24 986,25 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 25 029,44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 090,28 Punkten.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der DAX bereits um 0,251 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, bei 24 900,71 Punkten. Der DAX stand vor drei Monaten, am 25.11.2025, bei 23 464,63 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 25.02.2025, den Stand von 22 410,27 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,09 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Bei 24 266,33 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 2,32 Prozent auf 169,85 EUR), Commerzbank (+ 1,93 Prozent auf 34,91 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,64 Prozent auf 377,20 EUR), Deutsche Bank (+ 1,03 Prozent auf 30,45 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,84 Prozent auf 553,40 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Heidelberg Materials (-2,29 Prozent auf 196,20 EUR), Beiersdorf (-1,82 Prozent auf 107,70 EUR), Symrise (-1,49 Prozent auf 76,88 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,13 Prozent auf 100,45 EUR) und Rheinmetall (-0,99 Prozent auf 1 707,50 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die EON SE-Aktie aufweisen. 789 756 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 191,124 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

Im DAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,18 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

