Fresenius Aktie

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WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604

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XETRA-Handel im Fokus 05.08.2026 09:29:14

XETRA-Handel: DAX zum Start des Mittwochshandels in Grün

XETRA-Handel: DAX zum Start des Mittwochshandels in Grün

Der DAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch heute fort.

Um 09:11 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,56 Prozent auf 26 348,76 Punkte an der DAX-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,170 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der DAX 0,729 Prozent höher bei 26 393,43 Punkten, nach 26 202,35 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 26 348,63 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 26 403,81 Punkten.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der DAX bereits um 1,91 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 25 779,31 Punkten. Der DAX stand vor drei Monaten, am 05.05.2026, bei 24 401,70 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 05.08.2025, den Stand von 23 846,07 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,37 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26 403,81 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Fresenius SE (+ 4,42 Prozent auf 46,32 EUR), Bayer (+ 3,54 Prozent auf 49,96 EUR), Siemens Energy (+ 3,54 Prozent auf 156,20 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,74 Prozent auf 42,18 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,57 Prozent auf 375,50 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Infineon (-4,91 Prozent auf 60,59 EUR), Vonovia SE (-1,71 Prozent auf 21,27 EUR), Continental (-1,24 Prozent auf 70,36 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,14 Prozent auf 57,06 EUR) und Scout24 (-0,92 Prozent auf 75,50 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 593 378 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 217,474 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

Im DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

adidas 163,55 -0,21% adidas
Bayer 49,78 1,04% Bayer
Continental AG 67,94 0,18% Continental AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 55,26 0,00% DHL Group (ex Deutsche Post)
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 46,99 0,30% Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
Fresenius Medical Care (FMC) St. 42,07 0,67% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Infineon AG 62,59 4,49% Infineon AG
MTU Aero Engines AG 370,30 -0,27% MTU Aero Engines AG
Scout24 74,20 3,13% Scout24
Siemens AG 280,20 2,60% Siemens AG
Siemens Energy AG 153,48 0,30% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 76,22 1,14% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 21,04 1,25% Vonovia SE

Indizes in diesem Artikel

DAX 26 319,45 0,69%

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