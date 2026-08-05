Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
|XETRA-Handel im Fokus
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05.08.2026 09:29:14
XETRA-Handel: DAX zum Start des Mittwochshandels in Grün
Um 09:11 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,56 Prozent auf 26 348,76 Punkte an der DAX-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,170 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der DAX 0,729 Prozent höher bei 26 393,43 Punkten, nach 26 202,35 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der DAX bei 26 348,63 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 26 403,81 Punkten.
DAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche legte der DAX bereits um 1,91 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 25 779,31 Punkten. Der DAX stand vor drei Monaten, am 05.05.2026, bei 24 401,70 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 05.08.2025, den Stand von 23 846,07 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,37 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26 403,81 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im DAX
Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Fresenius SE (+ 4,42 Prozent auf 46,32 EUR), Bayer (+ 3,54 Prozent auf 49,96 EUR), Siemens Energy (+ 3,54 Prozent auf 156,20 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,74 Prozent auf 42,18 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,57 Prozent auf 375,50 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Infineon (-4,91 Prozent auf 60,59 EUR), Vonovia SE (-1,71 Prozent auf 21,27 EUR), Continental (-1,24 Prozent auf 70,36 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,14 Prozent auf 57,06 EUR) und Scout24 (-0,92 Prozent auf 75,50 EUR).
Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 593 378 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 217,474 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick
Im DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|02.07.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.06.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|07.05.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|163,55
|-0,21%
|Bayer
|49,78
|1,04%
|Continental AG
|67,94
|0,18%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|55,26
|0,00%
|Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|46,99
|0,30%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|42,07
|0,67%
|Infineon AG
|62,59
|4,49%
|MTU Aero Engines AG
|370,30
|-0,27%
|Scout24
|74,20
|3,13%
|Siemens AG
|280,20
|2,60%
|Siemens Energy AG
|153,48
|0,30%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|76,22
|1,14%
|Vonovia SE
|21,04
|1,25%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|26 319,45
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